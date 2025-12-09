Ausblick: JJill legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JJill wird am 10.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,593 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,88 Prozent verringert. Damals waren 0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 148,3 Millionen USD gegenüber 151,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,44 USD, gegenüber 2,61 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 598,6 Millionen USD im Vergleich zu 610,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at