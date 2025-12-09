J.Jill Aktie
WKN DE: A2QJAM / ISIN: US46620W2017
|
09.12.2025 07:01:06
Ausblick: JJill legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
JJill wird am 10.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,593 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,88 Prozent verringert. Damals waren 0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 148,3 Millionen USD gegenüber 151,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,44 USD, gegenüber 2,61 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 598,6 Millionen USD im Vergleich zu 610,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu J.Jill Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: JJill legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.09.25
|Ausblick: JJill gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
10.06.25
|Ausblick: JJill zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu J.Jill Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|J.Jill Inc Registered Shs
|13,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.