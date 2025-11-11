Ausblick: K-Bro Linen veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

K-Bro Linen stellt am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,836 CAD gegenüber 0,780 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 46,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 152,7 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 104,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,08 CAD im Vergleich zu 1,78 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 496,3 Millionen CAD, gegenüber 373,6 Millionen CAD im vorigen Jahr.

