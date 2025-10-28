Erste Schätzungen: K-Bro Linen legt Quartalsergebnis vor

K-Bro Linen wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,836 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei K-Bro Linen noch ein Gewinn pro Aktie von 0,780 CAD in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 152,7 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 46,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 104,5 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,08 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,78 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 496,3 Millionen CAD, gegenüber 373,6 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at