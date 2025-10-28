K-Bro Linen Aktie
WKN DE: A1JA91 / ISIN: CA48243M1077
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: K-Bro Linen legt Quartalsergebnis vor
K-Bro Linen wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,836 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei K-Bro Linen noch ein Gewinn pro Aktie von 0,780 CAD in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 152,7 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 46,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 104,5 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,08 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,78 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 496,3 Millionen CAD, gegenüber 373,6 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu K-Bro Linen Inc.mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: K-Bro Linen legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: K-Bro Linen mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.05.25
|Ausblick: K-Bro Linen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)