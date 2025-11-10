Ausblick: KAJIMA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

KAJIMA stellt am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 64,46 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 37,63 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll KAJIMA in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,07 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 730,19 Milliarden JPY im Vergleich zu 708,44 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 305,71 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 266,49 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.967,87 Milliarden JPY, gegenüber 2.911,82 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at