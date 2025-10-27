KAJIMA Aktie
Erste Schätzungen: KAJIMA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
KAJIMA wird voraussichtlich am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 64,46 JPY aus. Im letzten Jahr hatte KAJIMA einen Gewinn von 37,63 JPY je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 730,19 Milliarden JPY – ein Plus von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KAJIMA 708,44 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 305,71 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 266,49 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.967,87 Milliarden JPY, gegenüber 2.911,82 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
