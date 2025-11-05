Ausblick: Kao gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kao wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 75,23 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kao 59,44 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Kao 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 417,29 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kao 402,02 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 268,75 JPY, gegenüber 231,94 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1.681,45 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.628,45 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at