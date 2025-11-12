Ausblick: KBC Groep stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KBC Groep stellt am 13.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,32 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,41 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,14 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Minus von 53,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,03 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,54 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,51 EUR, gegenüber 8,33 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 12,09 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 27,08 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at