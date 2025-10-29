Erste Schätzungen: KBC Groep veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

KBC Groep wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,32 EUR aus. Im letzten Jahr hatte KBC Groep einen Gewinn von 2,14 EUR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll KBC Groep mit einem Umsatz von insgesamt 3,03 Milliarden EUR abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,54 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 53,63 Prozent verringert.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,50 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,33 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 12,09 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 27,08 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at