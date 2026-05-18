Ausblick: KE A legt Quartalsergebnis vor

KE A lädt am 19.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,946 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei KE A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 USD in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 18,64 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 3,21 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,68 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,360 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 29 Analysten durchschnittlich auf 89,54 Milliarden CNY, gegenüber 13,16 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at