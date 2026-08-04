Kemper Aktie
WKN DE: A1JEFA / ISIN: US4884011002
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Kemper legt Quartalsergebnis vor
Kemper veröffentlicht am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,341 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kemper noch 1,12 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,16 Milliarden USD aus – eine Minderung von 5,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kemper einen Umsatz von 1,23 Milliarden USD eingefahren.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,99 USD je Aktie, gegenüber 2,29 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 4,56 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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