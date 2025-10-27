Kirloskar Pneumatic Aktie
WKN DE: A3DUM9 / ISIN: INE811A01020
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Kirloskar Pneumatic öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kirloskar Pneumatic veröffentlicht am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 11,60 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,32 Prozent erhöht. Damals waren 10,42 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,31 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,91 Milliarden INR aus.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 38,80 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 32,58 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 19,29 Milliarden INR, gegenüber 16,40 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kirloskar Pneumatic Co Ltd Registered Shsmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Kirloskar Pneumatic öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.25
|Ausblick: Kirloskar Pneumatic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Kirloskar Pneumatic Co Ltd Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Kirloskar Pneumatic Co Ltd Registered Shs
|1 145,10
|-1,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.