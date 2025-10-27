Kirloskar Pneumatic Aktie

Kirloskar Pneumatic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DUM9 / ISIN: INE811A01020

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Kirloskar Pneumatic öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kirloskar Pneumatic veröffentlicht am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 11,60 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,32 Prozent erhöht. Damals waren 10,42 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,31 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,91 Milliarden INR aus.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 38,80 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 32,58 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 19,29 Milliarden INR, gegenüber 16,40 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Kirloskar Pneumatic Co Ltd Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Kirloskar Pneumatic Co Ltd Registered Shsmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Kirloskar Pneumatic Co Ltd Registered Shs 1 145,10 -1,43% Kirloskar Pneumatic Co Ltd Registered Shs

