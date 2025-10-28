Ausblick: Kite Realty Group Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kite Realty Group Trust wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,056 USD. Das entspräche einer Verringerung von 30,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,080 USD erwirtschaftet wurden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 209,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 210,0 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,722 USD, gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 856,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 847,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at