Ausblick: KOBE BUSSAN zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
KOBE BUSSAN wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 5,92 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte KOBE BUSSAN 29,84 JPY je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 141,95 Milliarden JPY – ein Plus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KOBE BUSSAN 130,60 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 133,83 JPY, gegenüber 97,09 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 552,19 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 507,88 Milliarden JPY generiert wurden.
