Erste Schätzungen: KOBE BUSSAN vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

KOBE BUSSAN öffnet voraussichtlich am 12.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 5,92 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 29,84 JPY je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 141,95 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 8,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 130,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 131,04 JPY, gegenüber 97,09 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 552,77 Milliarden JPY im Vergleich zu 507,88 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at