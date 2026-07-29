Ausblick: Komercni Banka AS legt Quartalsergebnis vor

Komercni Banka AS stellt am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 23,00 CZK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 24,48 CZK je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 9,04 Milliarden CZK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,32 Milliarden CZK aus.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 89,56 CZK, gegenüber 95,61 CZK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 38,67 Milliarden CZK im Vergleich zu 107,15 Milliarden CZK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at