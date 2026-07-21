Kone Aktie
WKN: A0ET4X / ISIN: FI0009013403
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Kone gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Kone wird am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,550 EUR je Aktie gegenüber 0,530 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,96 Milliarden EUR – das würde einem Zuwachs von 3,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,85 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,89 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 11,77 Milliarden EUR, gegenüber 11,25 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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