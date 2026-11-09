Ausblick: Kopin präsentiert Quartalsergebnisse

Kopin lädt am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,006 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 16,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 33,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kopin einen Umsatz von 12,0 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,020 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,010 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 60,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 39,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net