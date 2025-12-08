Korn-Ferry International Aktie
WKN: 919027 / ISIN: US5006432000
|
08.12.2025 07:01:06
Ausblick: Korn-Ferry International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Korn-Ferry International stellt am 09.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
5 Analysten schätzen, dass Korn-Ferry International für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,14 USD je Aktie erwirtschaftet.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 682,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Korn-Ferry International für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 706,1 Millionen USD aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,24 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,60 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 2,83 Milliarden USD, gegenüber 2,76 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
