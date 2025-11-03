Ausblick: KRAFTON, stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KRAFTON, wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 6864,96 KRW aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 155,49 Prozent erhöht. Damals waren 2687,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll KRAFTON, im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 837,83 Milliarden KRW abgeschlossen haben – das erwarten 21 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 719,27 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 16,48 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 19726,19 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 28593,00 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 27 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3.183,97 Milliarden KRW, gegenüber 2.709,77 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at