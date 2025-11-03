KRAFTON Aktie
WKN DE: A3CWG1 / ISIN: KR7259960003
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: KRAFTON, stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
KRAFTON, wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 6864,96 KRW aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 155,49 Prozent erhöht. Damals waren 2687,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll KRAFTON, im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 837,83 Milliarden KRW abgeschlossen haben – das erwarten 21 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 719,27 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 16,48 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 19726,19 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 28593,00 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 27 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3.183,97 Milliarden KRW, gegenüber 2.709,77 Milliarden KRW im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KRAFTON, Inc. Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: KRAFTON, stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: KRAFTON, zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: KRAFTON, stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu KRAFTON, Inc. Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|KRAFTON, Inc. Registered Shs
|276 000,00
|1,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.