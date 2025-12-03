Kroger Aktie
Ausblick: Kroger vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Kroger wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 20 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,03 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,62 Prozent erhöht. Damals waren 0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kroger in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,65 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 34,19 Milliarden USD im Vergleich zu 33,63 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,79 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,67 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 148,49 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 147,12 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Krogermehr Analysen
