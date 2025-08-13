Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Im Abwärtssog
|
13.08.2025 16:39:39
Amazon-Vorstoß lastet auf Aktien von Kroger, Walmart und Costco
Der Internet-Handelsriese will Bestellungen von Lebensmitteln noch am selben Tag gratis ausliefern. Dies könnte die Geschäfte von Konkurrenten wie Walmart und Kroger belasten, da Amazonoffenbar mit einer Mindestbestellsumme von 25 Dollar die Wettbewerber hier unterbietet.
Walmart sanken am Mittwoch um 1,2 Prozent und lagen im US-Leitindex Dow Jones Industrial auf dem letzten Platz. Kroger rutschten um 4,5 Prozent ab. Auch Costco gaben nach, zuletzt um 1,9 Prozent.
Amazon gewannen 0,9 Prozent. Seit der enttäuschenden Quartalsbilanz vor zwei Wochen haben die Papiere nur einen Teil der damals verbuchten Verluste wieder aufgeholt. Wie es am Mittwoch hieß, könnte Amazon mit dem neuen Vorstoß auch dem eigenen Abo-Lebensmittelgeschäft für 9,99 Dollar pro Monat schaden. Es sei derzeit unklar, inwiefern beispielsweise Amazon Fresh davon betroffen sein könnte.
/ajx/he
NEW YORK (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Eddy Galeotti / Shutterstock.com,Jonathan Weiss / Shutterstock.com,Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
16:03
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.08.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
12.08.25
|VKI - OGH-Urteil: Einige AGB-Klauseln bei Amazon Prime unzulässig (APA)
|
11.08.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
08.08.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
08.08.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
07.08.25
|Quartalsbericht belastet Amazon-Aktie - Das steht jetzt im Fokus der Anleger (finanzen.at)
|
07.08.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Costco Wholesale Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|191,08
|0,62%
|Costco Wholesale Corp.
|836,60
|-0,91%
|Kroger
|62,57
|-1,63%
|Walmart
|88,60
|-0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX stärker -- Wall Street mit weiteren Allzeithochs -- Asiens Börsen gehen freundlich aus dem Handel - Nikkei erstmals über 43.000er-Marke
Der heimische Aktienmarkt tritt am Mittwoch auf der Stelle, während der deutsche Leitindex zulegt. In den USA greifen Anleger zu. Die asiatischen Börsen wiesen zur Wochenmitte grüne Vorzeichen aus.