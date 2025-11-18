Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
|
18.11.2025 16:09:58
Ocado shares sink after key customer Kroger scales back partnership
UK tech retail group launched partnership with US grocer in 2018 to develop a number of customer fulfilment centresWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
