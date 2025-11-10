KSB Aktie

10.11.2025 07:01:06

Ausblick: KSB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

KSB präsentiert in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 3,80 INR gegenüber 3,55 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll KSB in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 6,78 Milliarden INR im Vergleich zu 6,17 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,90 INR, gegenüber 14,22 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 27,43 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,26 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

