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WKN DE: A117UE / ISIN: US5165441032

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Lantheus legt Quartalsergebnis vor

Lantheus stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,30 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lantheus noch 1,12 USD je Aktie eingenommen.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 363,2 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 378,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,36 USD je Aktie, gegenüber 3,41 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 1,47 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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