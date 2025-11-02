Ausblick: Lattice Semiconductor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Lattice Semiconductor lädt am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,278 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Lattice Semiconductor 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 133,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Lattice Semiconductor 127,1 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,440 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 519,2 Millionen USD, gegenüber 509,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at