NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Lattice Semiconductor gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Lattice Semiconductor-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Lattice Semiconductor-Aktie bei 50,66 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert hat, hat nun 197,394 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2025 auf 73,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 536,12 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,36 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Lattice Semiconductor betrug jüngst 10,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at