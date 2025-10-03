Lattice Semiconductor Aktie

Lattice Semiconductor

WKN: 878255 / ISIN: US5184151042

Rentables Lattice Semiconductor-Investment? 03.10.2025

NASDAQ Composite Index-Papier Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lattice Semiconductor-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Lattice Semiconductor eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Lattice Semiconductor-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Lattice Semiconductor-Papier an diesem Tag 51,68 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Lattice Semiconductor-Aktie investierten, hätten nun 19,350 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2025 gerechnet (72,87 USD), wäre das Investment nun 1 410,02 USD wert. Das entspricht einem Plus von 41,00 Prozent.

Lattice Semiconductor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

