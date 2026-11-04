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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Lemon Tree Hotels legt Quartalsergebnis vor

Lemon Tree Hotels stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,700 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 59,09 Prozent erhöht. Damals waren 0,440 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 12,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,45 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,06 Milliarden INR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,77 INR, gegenüber 2,87 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 23 Analysten auf durchschnittlich 15,89 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,18 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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