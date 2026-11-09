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WKN DE: A2QC2N / ISIN: US52634L1089

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: LENSAR legt Quartalsergebnis vor

LENSAR präsentiert am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,095 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte LENSAR noch -0,310 USD je Aktie verloren.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 14,3 Millionen USD gegenüber 14,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,14 Prozent.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,010 USD je Aktie, gegenüber -2,870 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 61,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 58,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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