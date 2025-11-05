Ausblick: Leons Furniture gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Leons Furniture veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,613 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Leons Furniture ein EPS von 0,540 CAD je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent auf 674,4 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 651,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,29 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,26 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 2,59 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 2,50 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at