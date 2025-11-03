Ausblick: LGI Homes präsentiert Quartalsergebnisse

LGI Homes wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,930 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,95 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 37,43 Prozent auf 407,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte LGI Homes noch 651,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,69 USD im Vergleich zu 8,30 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,71 Milliarden USD, gegenüber 2,20 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at