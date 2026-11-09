Lightpath Technologie a Aktie

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WKN: 776051 / ISIN: US5322578056

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Lightpath Technologies A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lightpath Technologies A öffnet am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,033 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 52,86 Prozent erhöht. Damals waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 45,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 15,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 21,9 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,068 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,380 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 104,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 71,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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