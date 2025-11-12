LiveOne Aktie

LiveOne für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41J2U / ISIN: US53814X3008

12.11.2025 07:01:06

Ausblick: LiveOne präsentiert Quartalsergebnisse

LiveOne wird sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,400 USD. Das entspräche einem Verlust von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,200 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 39,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 19,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 32,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,275 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -2,000 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 88,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 114,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

