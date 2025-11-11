Ausblick: LOTTE CHEMICAL zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LOTTE CHEMICAL wird am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -3012,034 KRW je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 71,61 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -10608,000 KRW je Aktie erzielt worden waren.

12 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 4.527,91 Milliarden KRW gegenüber 5.200,18 Milliarden KRW im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 12,93 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -21937,449 KRW aus, während im Vorjahreszeitraum -40565,000 KRW vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18.461,82 Milliarden KRW in den Büchern stehen werden, gegenüber 20.430,38 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at