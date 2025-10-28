LOTTE CHEMICAL CORPORATION Aktie
WKN: 955972 / ISIN: KR7011170008
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: LOTTE CHEMICAL informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
LOTTE CHEMICAL gibt voraussichtlich am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3012,034 KRW aus. Im Vorjahresquartal waren -10608,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Minus von 12,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4.527,91 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5.200,18 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -21937,449 KRW im Vergleich zu -40565,000 KRW im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 18.461,82 Milliarden KRW, gegenüber 20.430,38 Milliarden KRW ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LOTTE CHEMICAL CORPORATIONmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: LOTTE CHEMICAL informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: LOTTE CHEMICAL informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
24.07.25
|Erste Schätzungen: LOTTE CHEMICAL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.25