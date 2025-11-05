Ausblick: Lundin Gold legt Quartalsergebnis vor

Lundin Gold äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,06 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Lundin Gold einen Gewinn von 0,780 CAD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 65,37 Prozent auf 728,7 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 440,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,17 CAD je Aktie, gegenüber 2,44 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 2,36 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 1,63 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

