Lundin Gold Aktie
WKN DE: A12GZU / ISIN: CA5503711080
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Lundin Gold legt Quartalsergebnis vor
Lundin Gold äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,06 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Lundin Gold einen Gewinn von 0,780 CAD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 65,37 Prozent auf 728,7 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 440,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,17 CAD je Aktie, gegenüber 2,44 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 2,36 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 1,63 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lundin Gold Incmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Lundin Gold legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Lundin Gold stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Lundin Gold zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Lundin Gold präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Lundin Gold Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Lundin Gold Inc
|62,85
|2,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.