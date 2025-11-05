Mach Natural Resources LP Representing Aktie

Mach Natural Resources LP Representing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EWSY / ISIN: US55445L1008

<
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Mach Natural Resources LP Representing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mach Natural Resources LP Representing wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,344 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mach Natural Resources LP Representing noch 0,700 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,55 Prozent auf 249,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Mach Natural Resources LP Representing noch 221,9 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,50 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,90 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,12 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 988,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

