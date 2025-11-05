Mach Natural Resources LP Representing Aktie
WKN DE: A3EWSY / ISIN: US55445L1008
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Mach Natural Resources LP Representing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Mach Natural Resources LP Representing wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,344 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mach Natural Resources LP Representing noch 0,700 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,55 Prozent auf 249,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Mach Natural Resources LP Representing noch 221,9 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,50 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,90 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,12 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 988,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mach Natural Resources LP Representing Limited Partner Interestsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Mach Natural Resources LP Representing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Mach Natural Resources LP Representing präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Mach Natural Resources LP Representing Limited Partner Interestsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.