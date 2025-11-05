Madison Square Garden Entertainment Aktie

Madison Square Garden Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EB27 / ISIN: US5582561032

<
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Madison Square Garden Entertainment zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Madison Square Garden Entertainment äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Madison Square Garden Entertainment für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,559 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 13,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 156,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 138,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,770 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,00 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 942,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

