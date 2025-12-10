Manchester United Aktie
WKN DE: A1J2MK / ISIN: KYG5784H1065
|
10.12.2025 07:01:06
Ausblick: Manchester United stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Manchester United wird am 11.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,027 GBP je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 140,6 Millionen GBP, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 186,0 Millionen USD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,077 GBP, gegenüber -0,250 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 655,3 Millionen GBP geschätzt, nachdem im Vorjahr 862,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Manchester Unitedmehr Nachrichten
|
10.12.25
|Ausblick: Manchester United stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Manchester United-Aktie in Grün: Manchester United gibt Trainer Amorim vorerst Jobgarantie (dpa-AFX)
|
16.09.25
|Ausblick: Manchester United zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.08.25
|Pokal-Debakel: Manchester United verliert gegen Viertligisten - Aktie grün (dpa-AFX)
|
11.08.25
|Manchester United-Aktie stärker: Sesko-Transfer - RB Leipzig kassiert Millionenregen (dpa-AFX)
|
22.07.25
|ManUnited-Aktie wenig verändert: Manchester United kauft Mbeumo für Millionen (dpa-AFX)