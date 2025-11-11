Ausblick: Marathon Bancorp legt Quartalsergebnis vor

Marathon Bancorp wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Marathon Bancorp im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,310 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,94 Prozent auf 952,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Marathon Bancorp noch 1,03 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,527 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,730 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,89 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,20 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at