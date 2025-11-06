Ausblick: MarketAxess verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MarketAxess gibt am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,70 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,53 Prozent verringert. Damals waren 1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll MarketAxess mit einem Umsatz von insgesamt 207,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,26 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,29 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 7,28 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 849,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 817,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at