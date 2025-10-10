Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schließt mit klaren Verlusten

Der NASDAQ Composite ging mit deutlichen Verlusten aus dem Freitagshandel.

Am Freitag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 3,56 Prozent tiefer bei 22 204,43 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,082 Prozent auf 23 043,52 Punkte an der Kurstafel, nach 23 024,63 Punkten am Vortag.

Bei 23 119,91 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 22 193,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,01 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 10.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21 886,06 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 20 630,66 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 10.10.2024, bei 18 282,05 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,16 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23 119,91 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell inTest (+ 10,05 Prozent auf 8,21 USD), MarketAxess (+ 3,00 Prozent auf 177,40 USD), Nortech Systems (+ 2,69 Prozent auf 9,55 USD), O Reilly Automotive (+ 2,44 Prozent auf 102,15 USD) und SMC (+ 1,84 Prozent auf 348,52 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil AXT (-22,94 Prozent auf 4,03 USD), USANA Health Sciences (-22,79 Prozent auf 20,26 USD), Corcept Therapeutics (-16,30 Prozent auf 73,96 USD), Cognex (-12,43 Prozent auf 40,78 USD) und Ceva (-12,23 Prozent auf 26,91 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 83 951 807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,972 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

2025 verzeichnet die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 10,53 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at