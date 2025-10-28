NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel hätte eine Investition in MarketAxess von vor 5 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in MarketAxess-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das MarketAxess-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das MarketAxess-Papier bei 557,02 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die MarketAxess-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,795 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2025 300,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 167,55 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 69,92 Prozent eingebüßt.

Am Markt war MarketAxess jüngst 6,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

