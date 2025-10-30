Ausblick: MasterCard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MasterCard wird demnächst die Bilanz für das abgelaufene Quartal veröffentlichen - die Analystenschätzungen.

MasterCard wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 29 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,53 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 27 Analysten ein Plus von 15,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 8,53 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,37 Milliarden USD umgesetzt.

36 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,38 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 13,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 32 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 32,62 Milliarden USD, gegenüber 28,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at