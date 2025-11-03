Match Group Aktie
Ausblick: Match Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Match Group lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Match Group die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 18 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,632 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,92 Prozent erhöht. Damals waren 0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
18 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 895,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 915,0 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,21 USD im Vergleich zu 2,02 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 3,49 Milliarden USD, gegenüber 3,48 Milliarden USD im vorigen Jahr.
