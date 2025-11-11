Ausblick: Mattr öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mattr lädt am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,141 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mattr noch 0,190 CAD je Aktie eingenommen.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 307,8 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 36,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 226,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,834 CAD je Aktie, gegenüber -0,060 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,24 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 885,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at