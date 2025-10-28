Erste Schätzungen: Mattr öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mattr lädt voraussichtlich am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,141 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Mattr 0,190 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Mattr 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 307,8 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 36,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Mattr 226,2 Millionen CAD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,834 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,060 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,24 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 885,3 Millionen CAD im Vorjahr.

