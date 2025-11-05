Ausblick: MCBC legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MCBC wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,158 USD je Aktie gegenüber -0,310 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 65,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei MCBC für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 67,2 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,27 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,430 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 303,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 284,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at