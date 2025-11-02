Ausblick: Medifast legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Medifast wird am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,360 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Medifast noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Medifast in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 36,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 89,7 Millionen USD im Vergleich zu 140,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,900 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,190 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 384,8 Millionen USD, gegenüber 602,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at