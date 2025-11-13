Ausblick: MEGMILK SNOW BRAND zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MEGMILK SNOW BRAND gibt am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 166,41 JPY gegenüber 57,16 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 2,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 163,05 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 159,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 354,35 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 205,93 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 630,00 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 615,82 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at